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Защитник «Лаврио» Картер станет игроком «Зенита»

10:57
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Защитник «Лаврио» Тайсон Картер в скором времени станет игроком «Зенита», сообщает Gazzetta.gr.

По данным источника, контракт 23-летнего баскетболиста с российским клубом будет рассчитан на 2,5 года.

«Я готов сделать следующий шаг. Я много работаю. Полагаю, что смогу адаптироваться ко всему, что будет на моём пути», — сказал Картер.

Картер в этом сезоне играл в баскетбольной Лиге чемпионов и чемпионате Греции. В среднем он набирает 19,5 очка, совершает 1,5 подбора и отдает 2,8 передачи.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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