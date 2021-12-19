Защитник «Лаврио» Картер станет игроком «Зенита»
Защитник «Лаврио» Тайсон Картер в скором времени станет игроком «Зенита», сообщает Gazzetta.gr.
По данным источника, контракт 23-летнего баскетболиста с российским клубом будет рассчитан на 2,5 года.
«Я готов сделать следующий шаг. Я много работаю. Полагаю, что смогу адаптироваться ко всему, что будет на моём пути», — сказал Картер.
Картер в этом сезоне играл в баскетбольной Лиге чемпионов и чемпионате Греции. В среднем он набирает 19,5 очка, совершает 1,5 подбора и отдает 2,8 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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