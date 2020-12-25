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«Црвена Звезда» объявила об отставке главного тренера Обрадовича

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Главный тренер баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Саша Обрадович покинул команду, сообщается на официальном сайте.

51-летний специалист возглавлял белградский клуб с июня 2020 года. Команда проиграла 6 из 7 последних матчей Евролиги. В турнирной таблице «Црвена Звезда» занимает 17-е место с балансом 5-11.

Сообщается, что новым главным тренером клуба может стать Деян Радонич.

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