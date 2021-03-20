Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Статьи Россия Евролига Еврокубки
Чемпионат мира
Новости   //    Баскетбол

Чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина сбил автомобиль

16:37
Никита Шабалкин в составе УНИКСа. Фото Юлия Наконечная, -
Никита Шабалкин в составе УНИКСа. Фото Юлия Наконечная, -
Теги:

Бывший баскетболист сборной России Никита Шабалкин попал в ДТП, сообщает Telegram-канал Mash. 34-летнего спортсмена в Москве сбил автомобиль, когда он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом на 3-й Тверской-Ямской улице. Водитель скрылся с места происшествия.

Шабалкина сейчас везут в больницу с травмами коленей и голеностопа.

Шабалкин выступал за «ЦСК ВВС-Самару», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В 2013 году форвард завершил карьеру. В составе сборной России Шабалкин выиграл чемпионат Европы-2007, а также завоевал бронзу Евробаскета-2011.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/24240

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд