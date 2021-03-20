Чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина сбил автомобиль

Бывший баскетболист сборной России Никита Шабалкин попал в ДТП, сообщает Telegram-канал Mash. 34-летнего спортсмена в Москве сбил автомобиль, когда он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом на 3-й Тверской-Ямской улице. Водитель скрылся с места происшествия.

Шабалкина сейчас везут в больницу с травмами коленей и голеностопа.

Шабалкин выступал за «ЦСК ВВС-Самару», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В 2013 году форвард завершил карьеру. В составе сборной России Шабалкин выиграл чемпионат Европы-2007, а также завоевал бронзу Евробаскета-2011.