Бывшая баскетболистка курского «Динамо» обвинила тренера сборной Испании в унижениях

Бывшая баскетболистка сборной Испании и курского «Динамо» Марта Шаргай объявила о завершении карьеры в возрасте 30 лет.

В интервью El Pais Шаргай призналась, что страдала булимией из-за унижений и оскорблений, которым она подвергалась со стороны бывшего главного тренера сборной Испании и «Динамо» Лукаса Мондело.

«Есть границы, которые нельзя переходить, и он довел меня до предела. Это тяжело. Из-за этого человека у меня было много проблем с пищей. Все началось в России, когда я играла за курское «Динамо».

Он постоянно говорил мне, чтобы я похудела. Это привело меня к физическому и психологическому надлому», — сказала Шаргай.

Публикация была отложена до окончания Олимпиады после того, как баскетболистке позвонил президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса.

Федерация баскетбола Испании уже сделала заявление, в котором полностью поддержала Марту Шаргай и осудила поведение Мондело. Тренер был отправлен в отставку сразу после вылета сборной Испании в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.