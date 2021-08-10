Бывшая баскетболистка курского «Динамо» обвинила тренера сборной Испании в унижениях
Бывшая баскетболистка сборной Испании и курского «Динамо» Марта Шаргай объявила о завершении карьеры в возрасте 30 лет.
В интервью El Pais Шаргай призналась, что страдала булимией из-за унижений и оскорблений, которым она подвергалась со стороны бывшего главного тренера сборной Испании и «Динамо» Лукаса Мондело.
«Есть границы, которые нельзя переходить, и он довел меня до предела. Это тяжело. Из-за этого человека у меня было много проблем с пищей. Все началось в России, когда я играла за курское «Динамо».
Он постоянно говорил мне, чтобы я похудела. Это привело меня к физическому и психологическому надлому», — сказала Шаргай.
Публикация была отложена до окончания Олимпиады после того, как баскетболистке позвонил президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса.
Федерация баскетбола Испании уже сделала заявление, в котором полностью поддержала Марту Шаргай и осудила поведение Мондело. Тренер был отправлен в отставку сразу после вылета сборной Испании в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю