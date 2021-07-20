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Сборная России потерпела второе поражение на Еврочелленджере U20

21:05
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Юношеская сборная России во втором матче Еврочелленджера U20 уступила Греции со счетом 70:84 (18:17, 23:28, 18:24, 11:15).

В составе россиян Данила Походяев набрал 18 очков и сделал 12 подборов.

Для россиян это поражение стало вторым на турнире. В первом туре команда уступила Израилю со счетом 72:78. В следующем матче Россия 21 июля встретится с Украиной.

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