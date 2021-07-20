Сборная России потерпела второе поражение на Еврочелленджере U20
Юношеская сборная России во втором матче Еврочелленджера U20 уступила Греции со счетом 70:84 (18:17, 23:28, 18:24, 11:15).
В составе россиян Данила Походяев набрал 18 очков и сделал 12 подборов.
Для россиян это поражение стало вторым на турнире. В первом туре команда уступила Израилю со счетом 72:78. В следующем матче Россия 21 июля встретится с Украиной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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