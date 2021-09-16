Баскетболист «Химок» Вяльцев высказался о смерти бывшего тренера ЦСКА Ивковича

Атакующий защитник «Химок» Егор Вяльцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о смерти баскетбольного тренера Душана Ивковича.

Сегодня, 16 сентября, стало известно, что в возрасте 77 лет умер знаменитый баскетбольный тренер Душан Ивкович.

«Тяжело говорить о подобных вещах, — сказал Вяльцев «СЭ». — Тренер-эпоха. Он поверил в меня как игрока, очень многое дал мне. Он дал возможность выступать за самый сильный клуб в стране, когда я был очень молод. Увидел во мне какие-то проблески игры. Ивкович — серьезный тренер со своей историей и характером. Я его безмерно уважаю. Наверное, и не только я, а целая плеяда игроков. Ни один не скажет что-то плохое о нем. От Ивковича я получал только хорошие наставления. Он всегда мне говорил играть в защите, делать свое дело и не думать о забитых мячах».

Вяльцев также рассказал о самом ярком воспоминании с Ивковичем.

«Яркое воспоминание? Когда я его впервые увидел. И наша первая тренировка с ним в ЦСКА — для нас это было приятным шоком. Мы очень долго тренировались, он оставил очень сильные впечатления как тренер-лидер, которого все беспрекословно слушали. Все верили в его философию. Он профессионал во всех отношениях», — добавил Вяльцев.

В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.