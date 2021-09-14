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Игор Кокошков уволен с поста главного тренера сборной Сербии

16:28
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Сербская федерация баскетбола объявила о том, что Игор Кокошов покидает пост главного тренера национальной команды.

Кокошков возглавлял сборную Сербии с 2019 года. Под его руководством команда минувшим летом не смогла пробиться на Олимпийские игры в Токио, уступив в квалификационном турнире в Белграде.

В межсезонье-2021 Кокошков также покинул пост главного тренера «Фенербахче» и перешел в штаб «Далласа».

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Иван Шитик все материалы автора

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