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Париж-2024

Сегодня, 01:37

Сборная США обыграла Германию в товарищеском матче, Леброн набрал 11 очков в последние 4 минуты

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Леброн Джеймс.
Фото Reuters

Сборная США обыграла Германию в товарищеском матче перед Олимпиадой-2024.

Американцы выиграли со счетом 92:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард Леброн Джеймс, который набрал 20 очков, 11 из которых — в последние 4 минуты четвертой четверти.

Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 27 июля по 11 августа. Сборная Германии сыграет в группе B с Францией, Японией и Бразилией, а США — в группе C с Сербией, Южным Суданом и Пуэрто-Рико.

Товарищеский матч

США — Германия — 92:88 (29:19, 19:22, 20:30, 24:17)

С: Джеймс (20), Эмбиид (15), Карри (13)

Г: Ф. Вагнер (18), Обст (17), Шредер (13 + 10 передач)

Сборная Германии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
Леброн Джеймс
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