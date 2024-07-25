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Сегодня, 17:18

Виталий Фридзон может стать играющим президентом «Десны»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Виталий Фридзон (слева) и Хави Паскуаль.
Фото Из личного архива Виталия Фридзона

Как стало известно «СЭ», один из лучших игроков золотого поколения российского баскетбола Виталий Фридзон может продолжить свою карьеру в необычном направлении. Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги, победитель Единой лиги ВТБ с тремя командами близок к тому, чтобы стать президентом брянской «Десны». Причем 38-летний защитник не собирается завершать карьеру и также будет помогать команде из родного региона в качестве игрока.

«Десна» дебютирует в Высшей лиге (третий по силе дивизион российского баскетбола) и ставит перед собой амбициозные задачи. Уже в первом сезоне потенциально новая команда Фридзона постарается добиться повышения в классе. Контракт с клубом уже подписали пять игроков, имеющие богатый опыт выступления на профессиональном уровне, и сильный главный тренер.

Комплектация состава продолжается. Если все получится, то Фридзону предстоит провести первое лето в качестве функционера. Важно отметить, что «Десна» имеет хорошую баскетбольную инфраструктуру. В городе есть «Баскет-Холл», аналогичный баскетбольным центрам в Казани и Краснодаре.

Прошедший сезон Виталий провел в Единой лиге ВТБ, отыграв 18 матчей за «Автодор». До этого было три сезона в составе «Зенита», которому защитник помог впервые выиграть Единую лигу ВТБ. Наставник сине-бело-голубых Чави Паскуаль предлагал Фридзону остаться в его тренерском штабе (в интервью испанский тренер отмечал выдающееся чтение игры россиянина), но игрок предпочел продолжить играть на высоком уровне.

Теперь он, вероятно, запускает новый этап карьеры в Брянске. Отметим, что Фридзон родился в городе Клинцы Брянской области и всегда старался помогать родному региону баскетбольным инвентарем и формой.

Виталий Фридзон
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