Сербия крупно обыграла Грецию в товарищеском матче в преддверии Олимпийских игр

Сборная Сербии одержала победу над Грецией в товарищеском матче — 94:72. Встреча проходила в Белграде.

Ранее сербы обыграли Францию и уступили Австралии и США. Греция победила Пуэрто-Рико.

Обе команды выступят на Олимпиаде в Париже. Сборная Сербии завоевала путевку на Игры, заняв второе место на чемпионате мира-2023, а Греция — выиграв отборочный олимпийский турнир в Пирее.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года будут проходить с 27 июля по 10 августа.