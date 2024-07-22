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Париж-2024

22 июля, 23:35

Сербия крупно обыграла Грецию в товарищеском матче в преддверии Олимпийских игр

Алина Савинова
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Сборная Сербии одержала победу над Грецией в товарищеском матче — 94:72. Встреча проходила в Белграде.

Ранее сербы обыграли Францию и уступили Австралии и США. Греция победила Пуэрто-Рико.

Обе команды выступят на Олимпиаде в Париже. Сборная Сербии завоевала путевку на Игры, заняв второе место на чемпионате мира-2023, а Греция — выиграв отборочный олимпийский турнир в Пирее.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года будут проходить с 27 июля по 10 августа.

Олимпиада
Сборная Греции по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
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