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Актер Свиридов не будет осуждать спортсменов, отказавшихся от гражданства РФ

Виктория Кравченко
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Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов заявил, что не будет осуждать российских и белорусских атлетов, сменивших гражданство ради допуска на международные соревнования.

«Кто я такой, чтобы кого-то судить? Каждый принимает свое решение. Я не буду судить того, кто поменяет гражданство ради спортивной карьеры, и того, кто может спортивную карьеру потерять ради своей страны. Здесь не может быть однобокой позиции, как и в том, делать девушке аборт или нет», — цитирует Свиридова «Газета.ru».

28 ноября исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/13/22326037.shtml
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