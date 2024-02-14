Актер Свиридов не будет осуждать спортсменов, отказавшихся от гражданства РФ

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов заявил, что не будет осуждать российских и белорусских атлетов, сменивших гражданство ради допуска на международные соревнования.

«Кто я такой, чтобы кого-то судить? Каждый принимает свое решение. Я не буду судить того, кто поменяет гражданство ради спортивной карьеры, и того, кто может спортивную карьеру потерять ради своей страны. Здесь не может быть однобокой позиции, как и в том, делать девушке аборт или нет», — цитирует Свиридова «Газета.ru».