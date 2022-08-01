Ушел Билл Расселл — человек, изменивший баскетбол. Страшная потеря

В возрасте 88 лет скончался легендарный центровой «Бостона» и один из лучших игроков в истории НБА.

Когда уходят такие личности, как Билл Расселл, сразу и не подобрать нужных слов. Это настоящий гигант, и дело тут не только в росте 208 см. Глыба, в прямом и переносном смысле слова. Человек, который не умел и не хотел проигрывать.

Он стал первым чернокожим игроком, сумевшим сделаться суперзвездой НБА. Расселл был частью великой команды-династии «Селтикс», созданной Редом Ауэрбахом, вместе с Бобом Коузи, Фрэнком Рэмси, Томом Хейнсоном и другими великими баскетболистами. Он возвел блок-шот в ранг искусства и сделал его грозным оружием. А помимо 11 титулов чемпиона НБА в его коллекции есть и олимпийское золото.

Попасть в «Селтикс»

В жизни Расселла многое было вопреки обстоятельствам. Его жизнь могла сложиться совершенно по-другому, и это поневоле наводит на мысли о том, что именно так было откуда-то предначертано. Чего стоит только знаменитая история о том, как Билл оказался в Бостоне.

Ауэрбах давно положил глаз на Расселла, выступавшего за Университет Сан-Франциско. В те годы, в отличие от современности, центровые и форварды определяли именно атакующую игру команд, а их защитные навыки считались второстепенными. Тренер «Селтикс» же видел в Билле центрового новой формации, цементирующего игру команды у своего кольца, накрывающего соперников и подбирающего отскоки.

Но проблема была в том, что по раскладам драфта 1956 года Расселл не должен был достаться «Бостону», который выбирал в последних рядах. И тогда Ауэрбах провернул настоящую спецоперацию. Он выяснил, что у имевшего право первого выбора «Рочестера» нет нужды в игроке такого плана, плюс руководство клуба не хотело платить подъемные в размере 25 тысяч долларов, которые запрашивал Расселл. Как пишут некоторые биографы «Бостона», владелец команды Уолтер Браун по просьбе тренера позвонил коллеге из Рочестера и вдобавок предложил тому гарантированные гастроли популярного ледового шоу за отказ драфтовать центрового.

Так Расселл был выбран «Сент-Луисом» под вторым номером. Тогда Ауэрбах предложил «Хоукс» обменять новичка на основного центра «Селтикс», шестикратного участника «Матчей всех звезд» Эда Макоули, который был родом именно из Сент-Луиса и давно хотел оказаться поближе к семье. Но владельцы «Ястребов» попросили еще одного игрока в довесок. После нескольких часов тяжелых переговоров «Бостон» согласился. И тот обмен до сих пор считается одним из самых известных в истории НБА.

Уилт Чемберлен и Билл Расселл (справа). Фото Global Look Press

Быстрее, выше, сильнее

Олимпийского золота в послужном списке Расселла тоже могло не быть. Руководивший в те годы МОК американец Эйвери Брандедж лично был против участия Билла в турнире на Играх в Мельбурне. Тогда старались жестко соблюдать правила, по которым на Олимпиады допускались только любители. А Расселл уже подписал профессиональный контракт с «Селтикс».

Но игрок отказался дебютировать в НБА до поездки на Игры — и вышел победителем во всех смыслах. Расселл отправился в Австралию в роли капитана баскетбольной команды и стал ее лучшим снайпером, набирая по 14,1 очка за игру. В Мельбурне сборная США выиграла все восемь матчей, в финале разгромила команду СССР со счетом 89:55 и стала чемпионом.

Как говорил потом сам Расселл, если бы ему не позволили выступить в качестве баскетболиста, он бы все равно стал участником Игр в другом виде спорта. И это еще один штрих к портрету Билла. В юности он куда больше преуспевал в легкой атлетике, нежели в баскетболе. Он был отличным бегуном, а уже в университете числился и в команде по прыжкам в высоту. В том же 1956-м на соревнованиях в Калифорнии Расселл взял 2,06 м, показав один результат с будущим чемпионом Мельбурна Чарльзом Думасом, и по версии американских журналистов входил в десятку лучших прыгунов мира на тот момент.

В жизни Билла было время, когда ему пророчили куда более светлое будущее именно в легкой атлетике. Несмотря на отличные физические данные, юному Расселлу не хватало понимания игры. Его отчислили из школьной команды, через пару лет ситуация едва не повторилась в колледже. Но уже тогда кумиром молодого баскетболиста был центровой «Лейкерс» Джордж Майкан, и Билл очень много и усердно работал, чтобы прогрессировать. Именно в колледже он выработал свой уникальный стиль игры с акцентом на защиту и стал широко использовать блок-шоты. «Меня сначала пытались поправлять, но я стоял на своем, и это в итоге принесло результат», — вспоминал позже Расселл.

Билл Расселл и Дирк Новицки. Фото Global Look Press

Великий центровой

Да и вообще в детские годы Расселла было сложно представить, что перед вами будущая суперзвезда баскетбола. Билл был родом из Луизианы и пережил все, что может пережить чернокожий ребенок на американском Юге середины века. Во время Второй мировой войны его семья переехала в Калифорнию и жила крайне бедно. Когда Биллу было 12, умерла его мать, и детей растил отец, работавший то уборщиком, то водителем, то рабочим на заводе.

Но он пробился в НБА и действительно изменил весь баскетбол. Его оборонительные качества, подборы и быстрые передачи заставили пересмотреть отношение к центровым. Расселл стал неотъемлемой частью великой команды «Селтикс», которая с 1957 по 1969 год выиграла 11 титулов за 13 сезонов. Он пять раз признавался самым ценным игроком чемпионата, 12 раз попадал на «Матчи всех звезд», 11 раз выбирался в символическую сборную НБА (трижды — в первую пятерку). А в 1980 году был признан лучшим игроком в истории НБА на тот момент. И не случайно приз лучшему игроку финалов НБА с 2009 года носит имя Билла Расселла.

Между прочим, когда в 1966 году Ауэрбах после восьми побед подряд в чемпионатах НБА ушел из «Бостона», команду возглавил именно Расселл. Причем он не был ни первым, ни вторым выбором на эту должность, но стал не просто главным тренером, а играющим главным тренером. Потерпев неудачу в первом сезоне, Билл с партнерами выиграл два следующих чемпионата, хотя «Селтикс» уже не были фаворитами на фоне «Филадельфии» Уилта Чемберлена и «Лейкерс».

Тяжелые детские годы навсегда оставили на Расселле свой отпечаток. Он нередко выступал в роли активиста, защитника прав чернокожих, участвовал в различных гражданских акциях. Например, Расселл еще до прихода в НБА отказался от перехода в шоу-команду «Гарлем Глоубтроттерс», назвав их выступления «клоунадой». К тому же Билла возмутило, что владельцы клуба не стали вести переговоры с ним напрямую.

Расселл возглавил протесты игроков лиги после того, как в 1961 году афроамериканских игроков «Селтикс» отказались обслуживать в одном из ресторанов в Кентукки. В 1967-м Расселл присутствовал на той самой пресс-конференции Мухаммеда Али, на которой великий боксер отказался от призыва в армию и отправки на войну во Вьетнаме. Чуть раньше участвовал в маршах чернокожих на Вашингтон и был сподвижником Мартина Лютера Кинга.

Как сказал известный тренер Дон Нельсон: «Есть два типа суперзвезд. Одни смотрятся в игре великолепно, но за счет других парней на паркете. А другие заставляют всех вокруг выглядеть лучше, чем те есть на самом деле. Расселл был именно таким».