Самая скандальная баскетболистка мира вляпалась в новую историю. Кэмбедж выгоняют из женской НБА

Двухметровая австралийка так достала своих одноклубниц, что они устроили против нее акцию прямо во время официального матча.

Даже если вы не следите активно за женским баскетболом, то о Лиз Кэмбедж наверняка где-то слышали. Девушка известна как своей яркой игрой, так и поведением за пределами игрового паркета. Она уже попадала в истории с расизмом, из-за психологических проблем снималась с Олимпиады за пару дней до старта Игр и выставляла каждому клубу, который решался заключать с ней контракт, жесткие условия. Причем не всегда адекватные и в целом выполнимые. Компенсировались выкрутасы Кэмбедж яркой игрой, но теперь есть все причины полагать, что ее карьера подходит к своему логическому концу. Однако очень яркому, а ведь в случае с Лиз иначе никак и быть не могло!

Требовала больше мяча — и ее услышали

Новая истерика австралийской звезды баскетбола Лиз Кэмбедж стала последней каплей для руководства «Лос-Анджелес Спаркс», разорвавшего с ней однолетний контракт раньше срока. Причиной стал конфликт с партнерами по клубу во время одной из последних игр. Последний матч за команду она провела 23 июля против своего бывшего коллектива «Лас-Вегас Эйсес». Игра завершилась ошеломительным поражением со счетом 84:66 и сопровождалась публичными перепалками между Кэмбедж и другими игроками «Спаркс». Лиз была очень недовольна их действиями и жаловалась, что ей практически не дают мяч. При этом себя она воспринимала как главную опцию команды в атаке. Подобное поведение Кэмбедж не редкость. На этот раз терпеть капризы австралийки не стали и решили ее проучить необычным образом.

Лиз Кэмбедж. Фото Global Look Press

Хочешь больше работать с мячом? Пожалуйста. 203-сантиметровой девушке давали пас в любой ситуации, вне зависимости от того, нужно это было делать или нет. Фарс продолжался несколько минут, после чего Кэмбедж эмоционально ушла с паркета в раздевалку. Перед этим она заявила подругам по команде, что с нее хватит. «Я больше так не могу. Удачи вам, ребята», — сказала Лиз. После этого стали появляться слухи о смене команды Лиз. Но не успела она заявить о своих планах, как сам клуб ее уволил. Формально девушка и клуб разошлись полюбовно, расторгнув контракт по соглашению сторон. Это снимает со «Спаркс» обязательства выплачивать ей зарплату до конца установленного срока, а Кэмбедж дает возможность искать себе новый клуб хоть сейчас.

Обида Захуи

«Мы хотим выразить поддержку Лиз Кэмбедж и желанием ей самого лучшего. В то же время мы довольны своей командой, оставшимися игроками и сосредоточены на главной цели — борьбе за место в плей-офф», — говорится в заявлении «Спаркс». Для Лос-Анджелеса это шаг, который напрашивался давно. Завышенных ожиданий, которыми сопровождалось ее подписание, Кэмбедж не сказать что оправдала, а вот сложности приносила еще до того, как впервые появилась в раздевалке клуба. Лиз начала свой путь в «Спаркс» с того, что в формате ультиматума требовала себе определенный игровой номер, не соглашаясь ни на один компромиссный вариант от руководства. Тогда главному тренеру пришлось снять желаемый Кэмбедж номер с ветерана клуба Аманды Захуи. При этом саму Аманду об этом даже не предупредили.

Лиз Кэмбедж. Фото Global Look Press

В итоге Захуи ушла из клуба, а другие девушки встали на сторону Аманды и относились к Лиз с не особо скрываемой враждебностью и скепсисом. В то же время Кэмбедж не уставала обвинять коллег в отсутствии профессионализма и устраивала сеансы видеоповторов, воображая из себя играющего тренера. При этом сам тренер часто о таких активностях узнавал постфактум. Из последних публичных историй, в которые вляпалась Лиз, надо вспомнить о расистском скандале. Во время товарищеской встречи перед Олимпиадой в Токио между Австралией и Нигерией Кэмбедж оскорбляла соперниц, спровоцировав крупную драку. Лиз называла нигериек «обезьянками» и предлагала им «вернуться в свою в страну третьего мира».

После этой истории игроки сборной Австралии поставили вопрос ребром: Кэмбедж в команде на Олимпиаде-2020 быть не должно. Правда, этом случае до официального изгнания дело не дошло. Прочувствовав ситуацию, Лиз сама заявила о нежелании ехать в Токио, сославшись на проблемы с психическим здоровьем.

Вместо баскетбола теперь посвятит себя модельному бизнесу

Еще один важный нюанс в истории с расизмом — это тот факт, что в «Спаркс» играют нигерийские сестры Чими и Ннека Огвумике. Когда раскрылись новые подробности прошлогоднего скандала, они требовали увольнения Кэмбедж, но руководство клуба настаивало на примирении. Ведь им и так пришлось скрепя сердце подписывать с Лиз контракт. Переход в Лос-Анджелес этой весной казался последним шансом, так как клуб забрал ее с рынка свободных агентов. Где не сказать, что у нее и вариантов трудоустройства было в избытке. После последней истории шансов, что кто-то заинтересуется ее услугами, и вовсе едва ли не теоретические. Представляете, какой медийный резонанс вызовет такой ход? Показательно, что бывшие партнеры с трудом скрывали радость от известия об уходе Лиз после вопроса от журналиста ESPN на пресс-конференции.

Единственная причина, по которой один из генеральных менеджеров WNBA рискнет, — это небольшая надежда увидеть ту самую Кэмбедж, которая, еще будучи юниоркой, покорила скаутов и ушла на драфте под вторым общим номером. На счету Лиз до сих пор рекорд лиги по очкам за одну игру, россыпь командных и личных успехов. Но с каждым годом ее игра становится менее притягательной, а скандалы, с ней связанные, — все более громкими. Так стоит ли такая ставка потраченных на нее средств? Наверняка мы ее на паркете больше не увидим, но вот забыть о ней не сможем еще долгие годы. Сама она также вряд ли останется без денег и внимания. Аккаунт на известном портале OnlyFans, модельная карьера, витаминный бизнес и увлечение диджейными сетами — этому можно посвятить все свое свободное время.