Самая скандальная баскетболистка мира вляпалась в новую историю. Кэмбедж выгоняют из женской НБА
Даже если вы не следите активно за женским баскетболом, то о Лиз Кэмбедж наверняка где-то слышали. Девушка известна как своей яркой игрой, так и поведением за пределами игрового паркета. Она уже попадала в истории с расизмом, из-за психологических проблем снималась с Олимпиады за пару дней до старта Игр и выставляла каждому клубу, который решался заключать с ней контракт, жесткие условия. Причем не всегда адекватные и в целом выполнимые. Компенсировались выкрутасы Кэмбедж яркой игрой, но теперь есть все причины полагать, что ее карьера подходит к своему логическому концу. Однако очень яркому, а ведь в случае с Лиз иначе никак и быть не могло!
Требовала больше мяча — и ее услышали
Новая истерика австралийской звезды баскетбола Лиз Кэмбедж стала последней каплей для руководства «Лос-Анджелес Спаркс», разорвавшего с ней однолетний контракт раньше срока. Причиной стал конфликт с партнерами по клубу во время одной из последних игр. Последний матч за команду она провела 23 июля против своего бывшего коллектива «Лас-Вегас Эйсес». Игра завершилась ошеломительным поражением со счетом 84:66 и сопровождалась публичными перепалками между Кэмбедж и другими игроками «Спаркс». Лиз была очень недовольна их действиями и жаловалась, что ей практически не дают мяч. При этом себя она воспринимала как главную опцию команды в атаке. Подобное поведение Кэмбедж не редкость. На этот раз терпеть капризы австралийки не стали и решили ее проучить необычным образом.
Хочешь больше работать с мячом? Пожалуйста. 203-сантиметровой девушке давали пас в любой ситуации, вне зависимости от того, нужно это было делать или нет. Фарс продолжался несколько минут, после чего Кэмбедж эмоционально ушла с паркета в раздевалку. Перед этим она заявила подругам по команде, что с нее хватит. «Я больше так не могу. Удачи вам, ребята», — сказала Лиз. После этого стали появляться слухи о смене команды Лиз. Но не успела она заявить о своих планах, как сам клуб ее уволил. Формально девушка и клуб разошлись полюбовно, расторгнув контракт по соглашению сторон. Это снимает со «Спаркс» обязательства выплачивать ей зарплату до конца установленного срока, а Кэмбедж дает возможность искать себе новый клуб хоть сейчас.
Обида Захуи
«Мы хотим выразить поддержку Лиз Кэмбедж и желанием ей самого лучшего. В то же время мы довольны своей командой, оставшимися игроками и сосредоточены на главной цели — борьбе за место в плей-офф», — говорится в заявлении «Спаркс». Для Лос-Анджелеса это шаг, который напрашивался давно. Завышенных ожиданий, которыми сопровождалось ее подписание, Кэмбедж не сказать что оправдала, а вот сложности приносила еще до того, как впервые появилась в раздевалке клуба. Лиз начала свой путь в «Спаркс» с того, что в формате ультиматума требовала себе определенный игровой номер, не соглашаясь ни на один компромиссный вариант от руководства. Тогда главному тренеру пришлось снять желаемый Кэмбедж номер с ветерана клуба Аманды Захуи. При этом саму Аманду об этом даже не предупредили.
В итоге Захуи ушла из клуба, а другие девушки встали на сторону Аманды и относились к Лиз с не особо скрываемой враждебностью и скепсисом. В то же время Кэмбедж не уставала обвинять коллег в отсутствии профессионализма и устраивала сеансы видеоповторов, воображая из себя играющего тренера. При этом сам тренер часто о таких активностях узнавал постфактум. Из последних публичных историй, в которые вляпалась Лиз, надо вспомнить о расистском скандале. Во время товарищеской встречи перед Олимпиадой в Токио между Австралией и Нигерией Кэмбедж оскорбляла соперниц, спровоцировав крупную драку. Лиз называла нигериек «обезьянками» и предлагала им «вернуться в свою в страну третьего мира».
После этой истории игроки сборной Австралии поставили вопрос ребром: Кэмбедж в команде на Олимпиаде-2020 быть не должно. Правда, этом случае до официального изгнания дело не дошло. Прочувствовав ситуацию, Лиз сама заявила о нежелании ехать в Токио, сославшись на проблемы с психическим здоровьем.
Вместо баскетбола теперь посвятит себя модельному бизнесу
Еще один важный нюанс в истории с расизмом — это тот факт, что в «Спаркс» играют нигерийские сестры Чими и Ннека Огвумике. Когда раскрылись новые подробности прошлогоднего скандала, они требовали увольнения Кэмбедж, но руководство клуба настаивало на примирении. Ведь им и так пришлось скрепя сердце подписывать с Лиз контракт. Переход в Лос-Анджелес этой весной казался последним шансом, так как клуб забрал ее с рынка свободных агентов. Где не сказать, что у нее и вариантов трудоустройства было в избытке. После последней истории шансов, что кто-то заинтересуется ее услугами, и вовсе едва ли не теоретические. Представляете, какой медийный резонанс вызовет такой ход? Показательно, что бывшие партнеры с трудом скрывали радость от известия об уходе Лиз после вопроса от журналиста ESPN на пресс-конференции.
Единственная причина, по которой один из генеральных менеджеров WNBA рискнет, — это небольшая надежда увидеть ту самую Кэмбедж, которая, еще будучи юниоркой, покорила скаутов и ушла на драфте под вторым общим номером. На счету Лиз до сих пор рекорд лиги по очкам за одну игру, россыпь командных и личных успехов. Но с каждым годом ее игра становится менее притягательной, а скандалы, с ней связанные, — все более громкими. Так стоит ли такая ставка потраченных на нее средств? Наверняка мы ее на паркете больше не увидим, но вот забыть о ней не сможем еще долгие годы. Сама она также вряд ли останется без денег и внимания. Аккаунт на известном портале OnlyFans, модельная карьера, витаминный бизнес и увлечение диджейными сетами — этому можно посвятить все свое свободное время.