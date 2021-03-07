Красота по-американски: Топ-5 лучших Матчей звезд в истории НБА

От винтажного ретро «Лиги больших», через эпоху Джордана, и до цифрового трехочкового баскетбола наших дней.

Сегодня в мини-пузыре в Атланте состоится Матч всех звезд НБА. Из-за ковидных ограничений ежегодное шоу с участие главных фронтментов Лиги пройдет без зрителей и станет исключительно телевизионным мероприятием. Многие игроки, получившие приглашение, неоднозначно отнесли к поездке в Джорджию. Например, Леброн Джеймс заявил, что у него нет энтузиазма принимать участие в Матче звезд в этом году. Комиссионер НБА Адам Сильвер в ответ сказал, что понимает форварда «Лейкерс», но подчеркнул, что шоу проводится исключительно в экономических интересах. В такой ситуации ждать какой-то феерии от команд Леброна и Кевина Дюранта не приходится.

Мы же решили вспомнить самые яркие Матчи звезд.

1967 — крупнейший апсет Матча всех звезд

В 1967 был зафиксирован один из самых сенсационных результатов в истории Матча всех звезд. В составе Восточной конференции на паркет вышли - Оскар Робертсон, Джон Хавличек, Билл Расселл, Уиллис Рид, Джерри Лукас, Хэл Грир, Уилт Чемберлен. Все они позже были включены в Зал славы НБА. «Разве нет какого-то правила, ограничивающего количество талантов, которые одна команда может иметь на площадке?», — возмущается Рик Бэрри, игрок Западной команды. «Я имею в виду, насколько хороша ваша команда, когда Билл Расселл выходит со скамейки запасных?». Все ждали тотальной доминации Востока, но настрой и домашний паркет звезд сборной Запада перевернули все прогнозы. Рик Бэрри и Нейт Термонд сыграли матч всей жизни, и не позволяли соперникам приблизится с первых и до последних минут (135:120). Команда Запада праздновала победу, как завоевание чемпионского перстня.

1987 — противостояние поколений

Возможно, самый жаркий звездный матч в истории. Негласное противостояние вечера заключалось в борьбе между старым, уходящим поколением, и новым, во главе с Джорданом. К тому моменту, Майкл уже был главной молодой звездой и лучшим скорером лиги, но ему только предстояло доказать свое величие. Хаким Оладжьювон постепенно вытеснял Карима Абдул-Джаббара и Мозеса Мэлоуна с позиции главного центра лиги. Также, в матче участвовали такие суперзвезды, как Чарльз Баркли, Айзея Томас, Джулиус Ирвинг, Кевин Макхейл, Доминик Уилкинс. И все же главные игроки встречи — Ларри Берд и Мэджик Джонсон. Многократные MVP лиги олицетворяли десятилетие американского баскетбола того времени. «Лейкерс» против «Бостона» — вечная повестка НБА 80-х. Сам All-Star матч можно назвать ожесточенным триллером, в котором победила команда Запада в дополнительное время (154:149). Внутри команд была сильнейшая конкуренция и борьба за каждое владение. А над кипящим стадионом Сиэтла отчетливо повеяло сменой эпохи — новое поколение суперзвезд уже здесь.

1992 — Dream Team и возвращение Мэджика

О золотом поколении американского баскетбола начала 90-х вспоминают до сих пор. В составах Запада и Востока были сплошные MVP и суперзвезды НБА, а зрительский ажиотаж достиг максимума. Позже, из лучших игроков соберут сборную США на Олимпиаду 1992, а журналисты будут называть ее лучшей спортивной командой в истории. Тренер американской сборной Чак Дэйли идеально точно описал тот состав: «Это как соединить Элвиса и «Битлз». Но основной фокус был не на суперзвездах, а на возвращении Мэджика Джонсона в НБА. Из-за ВИЧ-инфекции, разыгрывающий «Лейкерс» пропустил сезон и объявил об уходе из большого спорта. Тим Хардуэй уступил Мэджику место в старте, а матч закончился знаковым трехочковым попаданием Джонсона. Игроки двух команд по очереди подходили к ветерану, и выражали свое уважение. Команда Запада выиграла в 40 очков (153:113), но матч остался в истории, как возвращение любимца Лос-Анджелеской публики после опасной неисследованной тогда болезни.

2001 — ответ Айверсона

Это был сезон Аллена Айверсона. На Матче всех звезд 2001 года, лидер лиги по результативности и будущий MVP сезона устроил величайший камбэк в истории звездного уик-энда. Миниатюрный защитник «Филадельфии» набрал 15 очков в заключительной четверти, вытащив команду Востока против элитных больших соперника: Данкана, Уэббера, Робинсона, Шака, Гарнетта. Одни из лучших римпротектеров в истории. За девять минут до конца, Восток проигрывал в 21 очко, и Айверсон, с помощью своей невероятной техники и дриблинга, перевел поединок в клатч. Коби не взял на себя решающий бросок, отдав пас на Данкана, который не забил средний от щита. Победа Востока в одно очко (111:110), и 183 сантиметровый волшебник из уличного баскетбола становится самым ценным игроком встречи. «Все говорили, что мы не можем выиграть из-за нашего низкого роста. Дело не в разнице размеров. Она в твоем сердце», — сказал Айверсон после игры.

2020 — новый формат и память о Коби

Встреча получилась невероятно горячей из-за нового формата: каждая из трёх первых чертей встречи начинается со счета 0:0, а четвертая четверть играется без таймера, при этом лидирующая команда должна набрать 24 очка (в память о Коби Брайанте), чтобы одержать победу. Леброн и его команда ликвидировали суммарное отставание от соперника, а Энтони Дэвис забил решающий штрафной (157:155). Победа команды Леброна, который назвал матч «невероятно интересным и неповторимым». Формат с выбором составов на драфте, а также соревновательный вариант концовки, позитивно повлиял на зрелищность матча, и в итоге все игроки и болельщики остались в восторге. Рутинность Матча всех звезд 10-х годов надоела, и новый формат вернул потерянный соревновательный дух Матча всех звезд. В матче было все — броски с середины площадки, дуэли двух игроков, эффектные данки и персональная цепкая защита. Джоэла Эмбиида переполняли эмоции: «Это лучший All-Star матч в истории!».

Степан Саяпин