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Сегодня, 22:41

Зайону Уильямсону может потребоваться новая операция

Иван Шитик
Корреспондент

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон пока не может набрать форму и далек от возвращения на площадку, сообщает ESPN.

Уильямсон восстанавливается после перелома стопы, который он получил перед началом нынешнего сезона. Возможно, 21-летнему игроку потребуется повторная операция. Однако пока окончательное решение еще не принято.

В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
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