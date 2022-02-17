«Мне нужно быть рядом с теми, кто хотят побеждать». Харден прокомментировал уход из «Бруклина»

Новичок «Филадельфии» Джеймс Харден объяснил, почему решил покинуть «Бруклин».

«И в «Хьюстоне», и в «Бруклине», обмен произошел по моей инициативе. В большинстве случаев игроки могут управлять своей судьбой. Для меня этот переход был логичным. Мне нужно быть рядом с парнями, которые хотят побеждать и готовы сделать все возможное для этого. Здесь невероятная структура», — цитирует ESPN Хардена.

В четверг, 10 февраля, стало известно, что «Филадельфия» подпишет Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа в обмен на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде.

В пятницу, 11 февраля, президент «Филадельфии» Дэрил Мори официально подтвердил обмен.