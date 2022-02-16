«Финикс» обыграл «Клипперс» и одержал шестую победу подряд

«Финикс» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 26 очков.

«Финикс» одержал шестую победу подряд. Команда лидирует в таблице Западной конференции с 47 победами и 10 поражениями. «Клипперс» занимают 8-ю строчку с 29 победами и 31 поражением.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Клипперс» — 103:96 (22:26, 31:21, 28:25, 22:24)

Ф: Букер (26), Бриджес (19), Пол (17 + 14 передач)

К: Моррис (23), Батюм (18), Джексон (14)

16 февраля. Финикс. Footprint Center.