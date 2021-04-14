«Оклахома» проиграла «Юте» несмотря на 42 очка Дорта
06:37
«Юта» переиграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (106:96). «Тандер» потерпели седьмое поражение кряду.
Атакующий защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт стал самым результативным игроком встречи, набрав 42 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Оклахома-Сити» — 106:96 (22:31, 33:22, 33:16, 18:27)
Ю: Богданович (23), Митчелл (22), Ньянг (18 + 10 подборов).
О: Дорт (42), Браун (12 + 15 подборов), Джером (14).
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