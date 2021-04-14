«Портленд» уступил «Бостону»

«Портленд» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:116.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 32 очка. «Портленд» идет на шестой строчке таблицы Западной конференции, «Бостон» идет на пятом месте в Восточной конференции.

В параллельной встрече «Финикс» победил «Майами» — 106:86.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Майами» — 106:86 (26:34, 30:16, 27:22, 23:14)

Ф: Эйтон (19 + 13 подборов), Джонсон (15), Крэйг, Пэйн (оба — 14)

М: Батлер (18), Робинсон (15), Драгич (12)

«Портленд» — «Бостон» — 115:116 (38:30, 22:27, 27:35, 28:24)

П: Лиллард (28 + 10 передач), Энтони (25), Пауэлл (20)

Б: Тэйтум (32), Браун (24), Уокер (21)

14 апреля.