«Юта» обыграла «Мемфис», Митчелл набрал 35 очков

«Юта» обыграла «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл. На его счету 35 очков.

«Юта» возглавляет таблицу Западной конференции, «Мемфис» занимает 9-е место.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Мемфис» — 117:114 (38:24, 28:26, 22:29, 29:35)

Ю: Митчелл (35), Гобер (25), Богданович (17)

М: Морант (32 + 11 передач), Брукс (22), Аллен (17)