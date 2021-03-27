«Юта» обыграла «Мемфис», Митчелл набрал 35 очков
06:25
«Юта» обыграла «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:114.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл. На его счету 35 очков.
«Юта» возглавляет таблицу Западной конференции, «Мемфис» занимает 9-е место.
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Мемфис» — 117:114 (38:24, 28:26, 22:29, 29:35)
Ю: Митчелл (35), Гобер (25), Богданович (17)
М: Морант (32 + 11 передач), Брукс (22), Аллен (17)
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