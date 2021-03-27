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«Индиана» обыграла «Даллас»

05:57
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«Даллас» проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (94:109). «Пэйсерс» одержали вторую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, набравший 31 очков и сделавший 18 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Индиана» — 94:109 (29:31, 19:30, 27:21, 19:27)

Д: Порзингис (31 + 18 подборов), Хардуэй (16), Ричардсон (11).

И: Брогдон (22), Сабонис (22 + 15 подборов), Макдермотт (12).

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