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Уэйн Эллингтон подписал контракт с «Лейкерс»

21:43

«Лейкерс» договорились о подписании однолетнего соглашения с защитником Уэйном Эллингтоном, сообщает сайт клуба.

33-летний Эллингтон уже выступал за «Лейкерс» в сезоне-14/15. В прошлом году он играл за «Детройт» и в 46 матчах набирал в среднем 9,6 очка и 1,8 подбора.

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Иван Шитик все материалы автора

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