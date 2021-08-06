Уэйн Эллингтон подписал контракт с «Лейкерс»
«Лейкерс» договорились о подписании однолетнего соглашения с защитником Уэйном Эллингтоном, сообщает сайт клуба.
33-летний Эллингтон уже выступал за «Лейкерс» в сезоне-14/15. В прошлом году он играл за «Детройт» и в 46 матчах набирал в среднем 9,6 очка и 1,8 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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