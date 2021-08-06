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Реджи Джексон согласился остаться в «Клипперс»

21:45
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Свободный агент Реджи Джексон согласился остаться в «Клипперс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Разыгрывающий планирует подписать с клубом новый 2-летний контракт на 22 миллиона долларов. Это максимальная сумма, которую «Клипперс» могут заплатить Джексону по правилам коллективного соглашения.

31-летний баскетболист провел минувший сезон за «Клипперс», набирая 10,7 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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