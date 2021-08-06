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Дуйат Ховард вернулся в «Лейкерс»

21:00
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Центровой Дуайт Ховард подписал контракт с «Лейкерс», сообщает сайт клуба.

Ховард уже выступал за «Лейкерс» в сезонах-2012/2013 и 2019/2020.

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). Лидер команды, Леброн Джеймс, впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде.

Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

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Иван Шитик все материалы автора

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