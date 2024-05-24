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«Бостон» во второй раз обыграл «Индиану» в финале конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джейлен Браун в матче «Бостон» — «Индиана» (126:110) 24 мая.
Фото USA Today Sports

«Бостон» выиграл у «Индианы» во втором матче полуфинала НБА — 126:110. Счет в серии — 2-0.

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Третья игра состоится 26 мая на паркете «Индианы».

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

«Бостон» — «Индиана» — 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30)

Б: Браун (40), Уайт (23), Тейтум (23), Холидэй (15 + 10 передач).

И: Сиакам (28), Нембард (16), Топпин (11).

Счет в серии: 2-0.

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БК Бостон Селтикс
БК Индиана Пэйсерс
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