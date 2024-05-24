«Бостон» во второй раз обыграл «Индиану» в финале конференции
«Бостон» выиграл у «Индианы» во втором матче полуфинала НБА — 126:110. Счет в серии — 2-0.
Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Третья игра состоится 26 мая на паркете «Индианы».
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
«Бостон» — «Индиана» — 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30)
Б: Браун (40), Уайт (23), Тейтум (23), Холидэй (15 + 10 передач).
И: Сиакам (28), Нембард (16), Топпин (11).
Счет в серии: 2-0.
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