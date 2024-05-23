«Даллас» обыграл «Миннесоту» в стартовом матче полуфинала плей-офф НБА, у Дончича 33 очка

«Даллас» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Миннесоту» со счетом 108:105.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка. У «Тимбервулвз» форвард Джейден Макдэниелс набрал 24 очка.

Счет в серии 1-0 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 3:30 мск.

НБА

Плей-офф. 1/2 финала

«Миннесота» — «Даллас» — 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26)

23 мая. Миннеаполис. «Target Center».

Счет в серии: 0-1.