Уэйд считает, что чемпионство в НБА не определяет уровень игрока

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказался об уровне игроков, не выигрывавших лигу.

«Есть игроки намного сильнее меня, и они не уйдут с тремя перстнями. Это не значит, что я лучше их, потому что у меня три перстня или потому что у другого игрока один или два. Вы не принесете чемпионские титулы одному человеку, потому что это не гольф, не теннис и так далее. Майкл Джордан пришел и испортил всем время. Леброн Джеймс был в финале 10-12 лет», — приводит Fadeaway World слова Уэйда.

13 августа стало известно, что 41-летний американец включен в Зал славы баскетбола.

Дуэйн Уэйд — трехкратный чемпион НБА и обладатель награды MVP финала 2006 года.