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Игудала считает, что он не достоин быть членом Зала славы

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Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала заявил, что не считает себя достойным включения в Зал славы.

«Я не сторонник мнения, что чемпионские перстни превыше всего. Хотя я извлек из этого пользу. Я знаю, что у меня много недостатков. Полагаю, в Зале славы должны быть уровни. Если хотите знать мое мнение, я не считаю, что должен быть членом Зала славы. Нет, нет, нет. У этих парней не было недостатков. Да, я был хорош, но не как Коби Брайант или Леброн Джеймс. Я не достиг этого уровня. Многие из нас не достигли. Эти парни должны быть в своем собственном — другом мире. А у Майкла Джордана должен быть свой мир — вот насколько он был хорош», — сказал Игудала в подкасте OldManAndThree.

39-летний американец выигрывал НБА в сезонах-2016/17, 2017/18 и 2021/22 с «Голден Стэйт», а также в сезоне-2020/21 с «Майами». По итогам своего первого сезона в НБА он был включен в символическую сборную лучших новичков лиги.

Игудала провел за «Голден Стэйт» в прошлом сезоне 8 матчей, набирая в среднем 2,1 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи.

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
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