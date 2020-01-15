«Торонто» впервые признан командой года в НБА

«Торонто» впервые в истории получил награду «Команда года». В прошлом сезоне «Рэпторз» стали чемпионами НБА. Как отметчается на официальном сайте «Торонто», клуб получил награду за достижения в командном бизнесе, в том числе в сфере билетов, партнерства, маркетинга, электронных СМИ, бизнес-аналитики и инноваций.