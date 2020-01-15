«Торонто» впервые признан командой года в НБА
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«Торонто» впервые в истории получил награду «Команда года». В прошлом сезоне «Рэпторз» стали чемпионами НБА. Как отметчается на официальном сайте «Торонто», клуб получил награду за достижения в командном бизнесе, в том числе в сфере билетов, партнерства, маркетинга, электронных СМИ, бизнес-аналитики и инноваций.
Honoured to receive the first-ever @NBA Team of the Year Award. #WeTheNorth— Toronto Raptors (@Raptors) January 14, 2020
Details: https://t.co/hkh83uR6U6 pic.twitter.com/HFInbTyHd2
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