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«Торонто» впервые признан командой года в НБА

02:13
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«Торонто» впервые в истории получил награду «Команда года». В прошлом сезоне «Рэпторз» стали чемпионами НБА. Как отметчается на официальном сайте «Торонто», клуб получил награду за достижения в командном бизнесе, в том числе в сфере билетов, партнерства, маркетинга, электронных СМИ, бизнес-аналитики и инноваций.

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