«Торонто» победил «Даллас», отыграв «-30»

«Торонто» (21-8) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Даллас» (19-10) — 110:107. «Рапторы» в конце третьей четверти уступали в 30 очков, но смогли отыграться. Самым результативным игроком встречи стал защитник канадской команды Кайл Лоури, оформивший дабл-дабл из 32 баллов и 10 результативных передач.

Баскетбол

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Регулярный сезон

«Торонто» — «Даллас» — 110:107 (20:17, 22:34, 21:35, 47:21)

Т: Лоури (32+10 передач), Буше (21)

Д: Брэнсон (18)

22 декабря.

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