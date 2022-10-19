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Сегодня, 07:54

Томас Брайант пропустит не менее трех недель из-за операции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Лейкерс» Томас Брайант не сможет помочь команде на старте сезона. 25-летний американец перенес операцию по восстановления связки большого пальца левой руки.

Как сообщает пресс-служба клуба, на восстановление 25-летнему американцу потребуется не менее трех недель. Баскетболист пройдет повторное обследование, после чего станут известны точные сроки восстановления.

Этим летом Брайант на правах свободного агента перебрался из «Уизардс» в «Лейкерс». В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах, набирая в среднем по 7,4 очка и 4,0 подбора.

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