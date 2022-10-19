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Сегодня, 05:12

Новый сезон НБА стартовал с победы «Бостона» над «Филадельфией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» обыграл «Филадельфию» (126:117) в матче регулярного чемпионата НБА. Это была первая игра нового сезона.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 35 очков и 12 подборов. Также 35 очков набрал его одноклубник Джейлен Браун.

В составе «Севенти Сисксерс» 35-ю набранными очками отметился Джеймс Харден.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 126:117 (24:29, 39:34, 35:25, 28:29)

Б: Тейтум (35 + 12 подборов), Браун (35), Брогдон (16), Г. Уильямс (15).

Ф: Харден (35), Эмбиид (26 + 15 подборов), Макси (21), Харрис (18).

БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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