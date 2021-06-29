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Шейн Баттье может получить работу в «Юте»

29 июня 2021, 23:58
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Бывший игрок НБА упоминается как кандидат на работу в руководстве «Юты», сообщил инсайдер Брайан Уиндхорст.

Баттье провел последние три сезона карьеры в «Майами», где его партнером по команде был Дуэй Уэйд, нынешний миноритарный владелец «Юты».

С 2017 года Баттье работал в «Хит» в качестве начальника отдела аналитики, но две недели назад он покинул свою должность.

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Иван Шитик все материалы автора

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