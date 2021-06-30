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«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»

06:02
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«Атланта» обыграла «Милоуки» в четвертом матче 1/2 финала НБА (110:88). Счет в серии стал равный — 2-2.

Следующая игра в серии состоится 2 июля. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Четвертый матч

«Атланта» — «Милуоки» — 110:88 (25:22, 26:16, 36:24, 23:26)

А: Уильямс (21), Богданович (20), Капела (15), Хертер (15).

М: Холидэй (19), Миддлтон (16), Я. Адетокунбо (14).

Счет в серии: 2-2.

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Евгений Козинов все материалы автора

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