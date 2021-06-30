«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
«Атланта» обыграла «Милоуки» в четвертом матче 1/2 финала НБА (110:88). Счет в серии стал равный — 2-2.
Следующая игра в серии состоится 2 июля. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Четвертый матч
«Атланта» — «Милуоки» — 110:88 (25:22, 26:16, 36:24, 23:26)
А: Уильямс (21), Богданович (20), Капела (15), Хертер (15).
М: Холидэй (19), Миддлтон (16), Я. Адетокунбо (14).
Счет в серии: 2-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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