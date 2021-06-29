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Дэймон Стаудемайр может войти в новый тренерский штаб «Бостона»

29 июня 2021, 23:55
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Бывший разыгрывающий НБА Дэймон Стаудемайр может войти в штаб нового главного тренера «Бостона» Име Удоки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Стаудемайр провел в НБА 13 сезонов, став лучшим новичком сезона в 1996 году.

В 2008 году бывший игрок начал тренерскую карьеру, а в 2016-м стал главным тренером Университета Пасифик. В 2020 году Стаудемайр был признан лучшим тренером Конференции Западного побережья.

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Иван Шитик все материалы автора

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