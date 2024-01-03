Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:37

«Сакраменто» уступил «Шарлотт» в домашнем матче

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сакраменто» дома уступил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:111.

Самым результативным игроком этой встречи стал защитник гостей Терри Розье, на счету которого 34 очка. У хозяев больше всего очков набрал Де'Аарон Фокс — 30.

«Сакраменто» с 19 победами в 32 матчах идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Шарлотт» занимает 13-ю строчку в таблице «Востока» (8 побед в 32 играх).

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 104:111 (21:25, 29:20, 28:30, 26:36)

3 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».

Баскетбол
БК Сакраменто Кингз
БК Шарлотт Хорнетс
0
Читайте также
Велогонщик Роан Деннис насмерть задавил свою жену Мелиссу Хоскинс
Биография Артура Бетербиева: чеченец живет в Канаде и любит Россию
В Белгороде сработала сирена ракетной опасности
В США испугались жесткого ответа РФ на конфискацию российских активов
WSJ предрекла Украине кризис из-за нехватки боеприпасов
Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сан-Антонио» проиграл «Мемфису». Вембаньяма набрал 20 очков

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости