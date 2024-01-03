«Сакраменто» уступил «Шарлотт» в домашнем матче

«Сакраменто» дома уступил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:111.

Самым результативным игроком этой встречи стал защитник гостей Терри Розье, на счету которого 34 очка. У хозяев больше всего очков набрал Де'Аарон Фокс — 30.

«Сакраменто» с 19 победами в 32 матчах идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Шарлотт» занимает 13-ю строчку в таблице «Востока» (8 побед в 32 играх).

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 104:111 (21:25, 29:20, 28:30, 26:36)

3 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».