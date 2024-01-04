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Сегодня, 05:18

«Кливленд» разгромил «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на своем паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:101.

Форвард Макс Струс стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка в составе победителей.

«Кавальерс» с результатом 19-15 идут на 7-м месте в Восточной конференции. «Уизардс» занимают 14-ю строчку — 6-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Вашингтон» — 140:101 (34:31, 33:24, 34:20, 39:26)

К: Струс (24), Митчелл (22), Леверт (21), Аллен (17 + 19 подборов).

В: Кузма (16), Гэффорд (12), Кисперт (12), Мускала (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Кливленд Кавальерс
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