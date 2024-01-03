«Сан-Антонио» проиграл «Мемфису». Вембаньяма набрал 20 очков

«Мемфис» на своем паркете переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:98. Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма набрал 20 очков в составе «Сперс».

В других встречах «Оклахома» выиграла у «Бостона» (127:123), «Нью-Орлеан» переиграл «Бруклин» (112:85).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 106:98 (20:23, 27:17, 33:28, 26:30)

М: Морант (26 + 10 передач), Бэйн (24), Альдама (13 + 11 подборов), Кеннард (12).

С: Вембаньяма (20), К. Джонсон (19), Сохан (12), Шэмпени (12).

«Оклахома» — «Бостон» — 127:123 (31:29, 27:32, 40:25, 29:37)

О: Гилджес-Александер (36), Гидди (23 ), Джейлен Уильямс (16), Холмгрен (14).

Б: Порзингис (34 + 10 подборов), Тейтум (30 + 13 подборов), Уайт (19).

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 112:85 (32:18, 27:16, 26:24, 27:27)

Н: Макколлум (16), Джонс (14), Альварадо (13), Ингрэм (12), Валанчюнас (11 + 12 подборов).

Б: К. Джонсон (17), Бриджес (13), Шарп (12).