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Профсоюз игроков НБА назначил нового исполнительного директора

08:58

Новым исполнительным директором профсоюза игроков НБА стала Тамика Тремальо, информирует ESPN. Она сменила на посту Мишель Робертс.

Ранее Тремальо девять лет работала также в качестве консультанта профсоюза.

«Тамика работала с нами на протяжении многих лет, консультируя нас согласно высшим юридическим стандартам, — заявил глава профсоюза игроков атакующий защитник «Портленда» Макколлум. — Работа Тремальо помогает нашей организации упешно функционировать. Лидерские качества и профессионализм Мишель Робертс вывели наш профсоюз на новый уровень».

Тремальо будет вести переговоры с НБА по новому коллективному соглашению. Текущий договор с игроками истекает после сезона-2023/2024.

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Роман Шишов все материалы автора

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