Профсоюз игроков НБА назначил нового исполнительного директора
Новым исполнительным директором профсоюза игроков НБА стала Тамика Тремальо, информирует ESPN. Она сменила на посту Мишель Робертс.
Ранее Тремальо девять лет работала также в качестве консультанта профсоюза.
«Тамика работала с нами на протяжении многих лет, консультируя нас согласно высшим юридическим стандартам, — заявил глава профсоюза игроков атакующий защитник «Портленда» Макколлум. — Работа Тремальо помогает нашей организации упешно функционировать. Лидерские качества и профессионализм Мишель Робертс вывели наш профсоюз на новый уровень».
Тремальо будет вести переговоры с НБА по новому коллективному соглашению. Текущий договор с игроками истекает после сезона-2023/2024.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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