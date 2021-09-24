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Пашутин назвал причины поражения «Локомотива» от УНИКСа на старте сезона

00:25
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин после поражения от УНИКСа (87:96) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что эта игра послужит уроком команде.

«Мы хорошо начали, двигали мяч, играли командно как в защите, так и в нападении. После большого перерыва столкнулись с жестким прессингом УНИКСа, сами сбились на индивидуальную игру, потеряли голову, начали проповедовать баскетбол «бей-беги», промазали много открытых бросков. Тем самым дали возможность УНИКСу почувствовать свою игру и позволили вернуться в третьей четверти, растеряв преимущество.

У нас молодая команда, мы только собрались вместе и должны уметь действовать под физическим давлением. Чтобы побеждать, нам следует двигать мяч, играть в умный и командный баскетбол. Это хороший урок для нас", — цитирует пресс-служба лиги Пашутина.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/uniks-otygralsya-s-21-i-nachal-sezon-s-pobedy-nad-loko/

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