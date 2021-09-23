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«Миннесота» уволила Герссона Росаса

04:58

Герссон Росас покинул поста президента «Миннесоты» по баскетбольным операциям. Как сообщает пресс-служба клуба, стороны расстались по обоюдному согласию строн.

«Наш клуб остается приверженным созданию команды-победителя, которой смогут гордиться наши болельщики и город», — отметил владелец клуба Глен Тэйлор.

43-летний Росас работал в «Миннесоте» с 1 мая 2019 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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