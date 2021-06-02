Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Бостона» может покинуть клуб
Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж может покинуть клуб, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Бостон» проиграл «Бруклину» в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил выступление в сезоне. До этого в четырех сезонах подряд «Селтикс» доходили как минимум до второго раунда.
62-летний Эйндж управляет баскетбольными операциями в «Бостоне» с 2003 года — в том году он получил должность исполнительного директора. В 2008 году, в чемпионский сезон «Селтикс», Дэнни был признан менеджером года в НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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