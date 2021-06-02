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Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Бостона» может покинуть клуб

17:45
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Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж может покинуть клуб, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Бостон» проиграл «Бруклину» в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил выступление в сезоне. До этого в четырех сезонах подряд «Селтикс» доходили как минимум до второго раунда.

62-летний Эйндж управляет баскетбольными операциями в «Бостоне» с 2003 года — в том году он получил должность исполнительного директора. В 2008 году, в чемпионский сезон «Селтикс», Дэнни был признан менеджером года в НБА.

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