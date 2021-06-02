«Бостон» намерен сменить главного тренера
«Бостон» намерен начать подготовку к новому сезону с новым главным тренером и с новым президентом по баскетбольным операциям, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Нынешний главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс и президент клуба Дэнни Эйндж в скором времени должны покинуть свои должности.
При этом ожидается, что 44-летний Стивенс продолжит работу в «Бостоне» — он будет заниматься баскетбольными операциями.
«Бостон» проиграл «Бруклину» в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил выступление в сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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