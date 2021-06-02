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«Бостон» намерен сменить главного тренера

18:02
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«Бостон» намерен начать подготовку к новому сезону с новым главным тренером и с новым президентом по баскетбольным операциям, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Нынешний главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс и президент клуба Дэнни Эйндж в скором времени должны покинуть свои должности.

При этом ожидается, что 44-летний Стивенс продолжит работу в «Бостоне» — он будет заниматься баскетбольными операциями.

«Бостон» проиграл «Бруклину» в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил выступление в сезоне.

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