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Четыре российских игрока выставили свои кандидатуры на драфт НБА-2021

15:26
Драфт НБА. Фото Instagram
Драфт НБА. Фото Instagram

НБА на официальном сайте опубликовала список игроков, подавших заявки на участие в драфте-2021.

В драфте примут участие четыре российских баскетболиста — защитник «Автодора» Никита Михайловский, защитник «Басконии» Павел Савков, центровой ЦСКА Александр Шашков и форвард «Химок» Владислав Одиноков.

Церемония драфта НБА состоится 29 июля. В первом и втором раундах суммарно будет выбрано 60 баскетболистов.

Последний раз российский игрок был выбран на драфте НБА в 2013 году (Сергей Карасев, 19-й пик).

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