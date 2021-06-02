Четыре российских игрока выставили свои кандидатуры на драфт НБА-2021
НБА на официальном сайте опубликовала список игроков, подавших заявки на участие в драфте-2021.
В драфте примут участие четыре российских баскетболиста — защитник «Автодора» Никита Михайловский, защитник «Басконии» Павел Савков, центровой ЦСКА Александр Шашков и форвард «Химок» Владислав Одиноков.
Церемония драфта НБА состоится 29 июля. В первом и втором раундах суммарно будет выбрано 60 баскетболистов.
Последний раз российский игрок был выбран на драфте НБА в 2013 году (Сергей Карасев, 19-й пик).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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