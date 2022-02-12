Защитник «Милуоки» Пэт Коннотон сломал палец

Атакующий защитник «Милуоки» Пэт Коннотон не поможет своей команде в ближайших матчах. В матче регулярного чемпионата НБА против «Финикса» (107:131) он сломал четвертую пястную кость правой руки.

29-летний американец получил травму в третьей четверти после фола на разыгрывающем защитнике Крисе Поле при броске. Коннотон покинул площадку и больше не вернулся в игру.

Точные сроки возвращения игрока строй пока не определены. Ему предстоит дополнительное обследование.

В этом сезоне Коннотон сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата, набирая в средем по 10,1 очка и 4,4 подбора.