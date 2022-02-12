В «Филадельфии» надеются, что Харден поможет команде в борьбе за титул НБА

Управляющий партнер «Филадельфии» Джош Харрис прокомментировал подписание Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа в последний день перед дедлайном обменов.

«Джеймс Харден — один из по-настоящему элитных игроков лиги. Его карьера определяется невероятными личными достижениями, в том числе наградами MVP и трехкратный самый результативный игрок регулярного чемпионата НБА.

Мы очень рады объединить его с Джоэлем Эмбиидом и этим динамичным составом в нашей погоне за титулом НБА. Я горжусь тем, что приветствую Джеймса и Пола Миллсэпа — проверенных ветеранов и участников Матча звезд — в «Сиксерс», и не могу дождаться, что ждет город и наших болельщиков в будущем", — приводит пресс-служба клуба слова Харриса.

«Филадельфия» заполучила Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа в результате обмена с «Бруклином» на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде.