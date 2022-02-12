«Филадельфия» переиграла «Оклахому», «Кливленд» обыграл «Индиану»

«Детройт» проиграл «Шарлотт» (119:141) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Кливленд» обыграл «Индиану» (120:113), «Филадельфия» переиграла «Оклахому» (100:87).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Шарлотт» — 119:141 (29:36, 26:43, 32:31, 32:31)

Д: Бей (25), Диалло (16), Грант (15), Стюарт (15 + 12 подборов).

Ш: Болл (31 + 12 передач), Розир (25 + 10 подборов + 11 передач), Бриджес (25).

«Индиана» — «Кливленд» — 113:120 (47:28, 27:35, 22:25, 17:32)

И: Халибертон (23), Дуарте (18), Бриссетт (18 + 11 подборов), Хилд (16).

К: Леверт (22), Аллен (22 + 14 подборов), Рондо (17), Осман (14), Лав (14).

«Филадельфия» — «Оклахома-Сити» — 100:87 (24:24, 22:17, 31:20, 23:26)

Ф: Эмбиид (25 + 19 подборов), Макси (24), Харрис (17 + 11 подборов).

О: Фэйворс (16), Дорт (15), Покушевски (15), Бэйзли (14 + 15 подборов).