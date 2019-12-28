«Орландо» победил «Филадельфию», «Милуоки» разгромил «Атланту»

«Орландо» (14-17) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Филадельфию» (23-11) — 98:97. В составе гостей дабл-даблами из 24 очков и 11 подборов отметились Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис.

В параллельной встрече «Шарлотт» (13-21) проиграл «Оклахоме» (16-15) — 102:104. Еще в одном матче «Атланта» (6-26) разгромно уступила «Милуоки» (28-5) — 86:112.

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Регулярный сезон

«Орландо» — «Филадельфия» — 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29)

28 декабря.

«Шарлотт» — «Оклахома» — 102:104 ОТ (18:26, 25:27, 22:19, 29:22, 8:10)

28 декабря.

«Атланта» — «Милуоки» — 86:112 (19:32, 21:31, 23:21, 23:28)

28 декабря.