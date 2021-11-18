«Оклахома-Сити» обыграла «Хьюстон», «Миннесота» выиграла у «Сакраменто»
«Миннесота» выиграла у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:97. В другой встрече «Оклахома-Сити» выиграла у «Хьюстона» — 101:89.
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сакраменто» — 107:97 (22:18, 22:30, 33:24, 30:25)
М: Эдвардс (26), Таунс (22), Расселл (17).
С: Фокс (28), Хилд (16), Барнс (13).
«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 101:89 (22:19, 31:22, 27:23, 21:25)
О: Дорт (34), Гилджес-Александер (15), Гидди (14 + 11 подборов).
Х: Грин (21), Тэйт (16), Гордон (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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