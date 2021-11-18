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«Оклахома-Сити» обыграла «Хьюстон», «Миннесота» выиграла у «Сакраменто»

06:32

«Миннесота» выиграла у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:97. В другой встрече «Оклахома-Сити» выиграла у «Хьюстона» — 101:89.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сакраменто» — 107:97 (22:18, 22:30, 33:24, 30:25)

М: Эдвардс (26), Таунс (22), Расселл (17).

С: Фокс (28), Хилд (16), Барнс (13).

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 101:89 (22:19, 31:22, 27:23, 21:25)

О: Дорт (34), Гилджес-Александер (15), Гидди (14 + 11 подборов).

Х: Грин (21), Тэйт (16), Гордон (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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