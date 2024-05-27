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Умер член Зала славы НБА Билл Уолтон

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На 71-м году жизни скончался член Зала славы НБА Билл Уолтон, сообщает пресс-служба лиги.

«Билл Уолтон был поистине единственным в своем роде. Став игроком Зала славы, он изменил позицию центрового. Его уникальные универсальные навыки сделали его доминирующей силой в Калифорнийском университете и привели к тому, что он стал MVP регулярного чемпионата и финала НБА.

Билла, который был членом семьи НБА на протяжении 50 лет, будет очень не хватать всем тем, кто знал и любил его. Примите мои искренние соболезнования жена Билла, Лори, его сыновья, Адам, Нейт, Люк и Крис, а также его многочисленные друзья и коллеги», — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.

В ходе игровой карьеры Уолтон выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс». Баскетболист дважды становился чемпионом НБА (1977, 1986). В 1993 году Уолтон был включен в Зал славы имени Джеймса Нейсмита.

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